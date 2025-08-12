静寂な真夜中にふわりと香る花々と果実、そこにスパイシーなムスクが溶け合う「ブラックムスク ナイトブルーム」が、ザボディショップから2025年8月21日より数量限定で登場します。毎年人気のシリーズが今年もパワーアップ。3種のラインアップは全てヴィーガン認証取得済みで、環境にも人にも優しいエシカルなフレグランスです。先行予約は7月31日より受付スタート♡魅惑の香りに包まれ