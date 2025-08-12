サンエックスを代表する大人気キャラクター「リラックマ」。2025年9月上旬からミスタードーナツ監修のコラボグッズが発売されることが決定。全国の販売店やサンエックス公式ネットショップなどに登場します。Xには「全部ほしい」「可愛すぎるっっ！！」「迎え入れない理由がない」「かわいすぎて困る」「散財しそう」などの声が寄せられ、愛おしいグッズの数々に注目が集まっています。全20種類の豪華ラインアップ今回のコラボレー