º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×ºî¼Ô¤ÎÌ¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¤ÇÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤­¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤Ç112ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£¢¡Âè98²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¿·¤¿¤ËÁ°¤ò¸þ