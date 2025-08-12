11日午後8時前、新潟県胎内市西本町のJR羽越線の踏切で秋田発新潟行きの特急「いなほ」が女性をはねました。この事故で女性は病院に運ばれましたが、死亡しました。新発田署によりますと、女性は新潟市に住む10代の警察官で、目撃者などの話しから自殺の可能性が高いということです。特急の乗客・乗員146人にケガはありませんでした。現場は中条駅近くの遮断機や警報機がある踏切で、特急が停車するため中条駅に入る手前でした。女