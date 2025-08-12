【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：43,975.09 ▼200.52（8/11）NASDAQ：21,385.40 ▼64.62（8/11） 1.概況 先週末8日の米国市場は、主要3指数が揃って上昇となりました。FRB（米連邦準備制度理事会）が次回9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で利下げをするとの見方や、ウクライナの停戦を巡る協議が進展するとの期待から、買いが優勢で推移しダウ平均は206ドル高で取引を終えました。昨日11日