今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第97話が12日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、仕事のスケジュールで埋められた黒板を見て、声を弾ませるのぶ（今田美桜）。だが嵩（北村匠海）にそんな仕事はなく、ため息をつくばかり。一方、のぶは鉄子（戸田恵子）から思いもよらない言葉を告げられる。代議士の秘書をクビになってしまう。数日後、のぶは登美子（松嶋菜々子）の家を訪ねる