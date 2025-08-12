「童謡の謎」シリーズで作家としても活躍する歌手の合田道人（６３）がこのほど、最新刊「あの唄も、この曲も実は戦争の歌だった童謡・愛唱歌の謎」（笠間書院、１９８０円）を発売した。「ウミ（初出時の表記）」や「カモメの水兵さん」「我は海の子」には戦意高揚を目的とした歌詞があり、戦後封印されたことや、「蛍の光」「桃太郎」「ぞうさん」「汽車ポッポ」などの曲も戦争の影響を大きく受けていたことなどを解き明か