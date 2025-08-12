iPad miniの画面半分にプライバシーフィルターを被せた。斜めから見ると、半分はほぼ見えなくなる。 iPadにもサイズがいろいろあるけれど、外出のお供にはiPad miniが好きだ。そしてお決まりの使い方は、移動中の映像視聴デバイス。特に長時間フライトにはiPad miniとプライバシーフィルターが欠かせない。そんな使い方を紹介してみようと思う。 iPad mini 7は8.3型のディスプレイを搭載。サӦ