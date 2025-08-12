女子ゴルフの11日付世界ランキングが発表され、山下美夢有は6位で変わらなかった。竹田麗央が11位、西郷真央は12位、古江彩佳は21位のままだった。1位ジーノ・ティティクル（タイ）、2位ネリー・コルダ（米国）、3位リディア・コ（ニュージーランド）に変動はなかった。（共同）