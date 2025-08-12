【本日の見通し】ドル円は米消費者物価指数までもみ合いか 前日の海外市場では７月の米消費者物価指数の発表を翌日に控えて、ポジション調整の動きから１４７円台前半から１４８円台前半まで上値を伸ばした。今回の消費者物価指数は関税の影響で前回よりも高めの数字になると見込まれている。 今日のドル円は１４８円近辺を中心にもみ合いが続くとみられる。米消費者物価指数の発表を控えており、それまでは大き