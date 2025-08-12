2025年7月にオシュコシュ空港で開催された航空ショー「エア・ヴェンチャー」に1機のDC-8が現れました。 機齢56年！1958年に初飛行し、JAL（日本航空）が初めて導入したジェット旅客機としても知られる「ダグラスDC-8」。このモデルはすでにほとんどが引退していますが、2025年7月にオシュコシュ空港で開催された航空ショー「エア・ヴェンチャー」に1機のDC-8が現れました。2025年現在、アメリカで登録されている最後の機体である