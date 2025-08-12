パリ・サンジェルマン（PSG）は13日、UEFAスーパーカップでトッテナム・ホットスパーと対戦するが、同試合のメンバーから、イタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマを外したようだ。フランスメディア『レキップ』が11日に報じている。現在26歳のドンナルンマは、ミランのアカデミー育ちで、2015年10月に16歳8カ月の若さでトップチームデビュー。以降は251試合にわたってミランのゴールマウスを守り、2021年夏にPSGへ完全移籍