夏休み期間と重なって、連日大賑わいの大阪・関西万博。大相撲名古屋場所を終えた力士たちは、８月３日に「大相撲大阪・関西万博場所」として、会場内の多目的展示場「WASSE」にて大相撲の魅力を発信した。大相撲の巡業を国内の万博で披露するのは、’05年に名古屋市内でおこなわれた「愛・地球博」以来。開門した朝９時過ぎから、「WASSE」には各国の相撲ファンらが押し寄せて、熱心に稽古に見入っている。７月の名古屋場所、新