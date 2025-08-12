2025年8月7日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、住宅ローンに苦しむ中国の若い世代の現状について報じた。記事はまず、31歳の女性、余（ユー）さんの事例を紹介。記事によると、広東省の名門大学英語学科を卒業して2018年にインフルエンサーを扱うマーケティング会社に入社した余さんは、新型コロナに伴うライブコマース事業の急成長に伴って多忙を極め、21年には年収が40万元（約800万円）に達した。その勢いで