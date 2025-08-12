6日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた野村弘樹氏が、巨人・田中瑛斗について言及した。野村氏は田中について「右、左関係なくなってきたのかな。ベンチの信頼ですよね、田中瑛斗の。右バッターにシュート1本攻めで抑え込める力があるんですけど、スライダーも使えますしね。開幕前のことを考えると、田中瑛斗がここまでやれるのかと。非常によくやっているなという印象ですね」