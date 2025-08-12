前日11日の広島戦（マツダ）が降雨中止となった阪神は、左腕の大竹がスライド登板で先発する。大竹はプロ通算39勝を挙げているが、そのうち広島戦ではカード別最多の13勝で、敗戦はわずか1。マツダでは同球場初登板の23年5月5日から無傷の9連勝中だ。12日も勝って、マツダで10勝目を挙げると、大瀬良（広）の49勝を筆頭に25人目。ビジターの選手では、能見（神＝14勝）、菅野（巨＝13勝）、小川（ヤ＝12勝）、柳（中＝10勝）に