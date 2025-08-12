10月31日に公開される吉永小百合主演映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の本予告が公開された。 参考：吉永小百合が富士山で佐藤浩市と語り合う『てっぺんの向こうにあなたがいる』特報公開 本作は、女性登山家・田部井淳子の実話をもとに描く勇壮な人生の物語。田部井は、“女性だけで海外遠征を”を合言葉に女子登攀クラブを設立し、1975年にエベレスト日本女子登山隊の副隊長兼登攀隊長として、世界最高峰のエベレ