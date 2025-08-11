血液から老廃物や余分な水分を取り除き、きれいにする「透析治療」。透析治療をおこなうと、体調の変化を感じる方も少なくありません。一体、どのような症状に気をつけたらいいのでしょうか。医療法人社団大坪会 東和透析クリニックの大坪先生に伺いました。 監修医師：大坪 茂（東和透析クリニック） 名古屋市立大学医学部卒業。東京女子医科大学病院などで腎臓内科の診療を積んだ後、2015年に「東都三軒茶屋クリニック」を