10日のロイヤルズ戦の延長十一回、サヨナラ2ランを放ったツインズのキーシャル＝ミネアポリス（ゲッティ＝共同）米大リーグ機構は11日、週間MVP（4〜10日）を発表し、ア・リーグはツインズの内野手キーシャル、ナ・リーグはブルワーズの外野手コリンズが選ばれた。キーシャルは5試合で打率4割5分5厘、2本塁打、10打点。コリンズは6試合で打率4割7分6厘、2本塁打、8打点だった。（共同）