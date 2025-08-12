米歌手のマドンナさんが１１日、ローマ教皇レオ１４世にガザ地区を訪れるよう呼びかけた。写真は今年５月に撮影されたもの/Dimitrios Kambouris/Getty Images/File（ＣＮＮ）米歌手のマドンナさんが１１日、ローマ教皇レオ１４世にパレスチナ自治区ガザ地区を訪れるよう呼びかけ、「もう時間がない」と訴えた。ローマカトリック教徒として育ったマドンナさんはインスタグラムでローマ教皇に向け、「どうか手遅れになる前にガザへ行