12日（火）は東北南部〜日本海沿岸で激しい雨が降る見込みです。これまでの大雨で地盤がゆるんでいるため、土砂災害に厳重に警戒してください。＜12日（火）の天気＞前線が日本海沿岸に停滞し、前線上を低気圧が進んでいます。前線に近い長崎県壱岐・対馬付近では朝にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。九州北部〜中国地方〜北陸〜東北南部で断続的に雨が強まり、局地的な大雨になるおそれがあります。特に北陸能登地方