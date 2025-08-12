TBS系人気ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」シリーズの恋多き四女・岡倉葉子役で知られる、女優の野村真美（60）が13日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1：00）に出演する。 【写真】今では見られない…「渡鬼」メンバーが大集合！ 90歳の母親とは「諦めない介護」を目標に、前向きに過ごしているという。施設にいる母に会いに行き、歌を歌ったり一緒に散歩をしたりと「とにかく明るく接する