今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「我が家のムタ」に投稿された、可愛く熟睡していると思ったら、まさかの姿を見せてくれた猫ちゃんの様子です。動画の再生回数は11万回を超え、「好きすぎる」「手組んでるの可愛い」といった声が集まっています。 【動画：熟睡している猫の可愛い寝顔を撮影していたら…】 ここちゃん、気持ちよさそうに熟睡中 TikTokアカウント「我が家のムタ」に登場したのは、少しぽっちゃり気味の猫こ