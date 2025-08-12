今回、Ray WEB編集部は厄介な男友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。ナナミは大学に通う女の子。ある日男友達・翔太のスマホが鳴り止まなくて……？翔太は自らを「メンヘラホイホイ」と言い出しました。そんな彼にナナミは、ドン引きしています。翔太はなぜ女の子から、モテているのでしょう？原案：Ray WEB編集部作画：なりたライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】自分で「メンヘラホイホイな