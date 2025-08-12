食楽web みなさん、今朝はどんな朝ごはんを食べましたか？ JR代々木駅から徒歩約3分。落ち着いた街並みの中にある『おひつ膳 田んぼ 代々木本店』では、炊きたてのご飯を主役に据えた“理想の朝食”があります。 扉を開けると、こじんまりとした和の空間に、ふわりと漂う焼き魚の焼ける香ばしさ。木目のインテリアにやさしく包まれる心和む店内です。 特筆すべきは、お米への徹底したこだわり。全国の銘柄米を週替わ