タレント・加藤茶と加藤綾菜夫妻が、きょう12日放送のテレビ朝日系『家事ヤロウ!!!』（後8：10〜9：00※一部地域を除く）に登場する。【写真】『家事ヤロウ!!!』スタジオにはカズレーザー今回は、人気企画「リアル家事24時」最新作となり、芸能人のパーティーをのぞき見する。『家事ヤロウ!!!』では、45歳差で結婚した加藤夫妻の“減塩攻防戦”をたびたび届けてきた。結婚15周年の節目を祝うため、簡単なのに特別感がある