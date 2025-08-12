◆全日本プロレス「熱闘！サマーアクションウォーズ２０２５」（長野・エア・ウォーターアリーナ松本）観衆１５９６全日本プロレスは１０日、長野・松本市のエア・ウォーターアリーナ松本で「熱闘！サマーアクションウォーズ２０２５」を開催した。メインイベントで三冠ヘビー級王者・斉藤ジュンが青柳優馬と７度目の防衛戦を行った。ふるさとの松本市で満を持しての挑戦となった青柳優との防衛戦は、白熱の攻防を展開。一進