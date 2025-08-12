今夏、横浜FCからポルトガル最大のクラブであるポルトに引き抜かれた永田滉太朗。20歳の彼は158?と小柄なアタッカーだ。横浜FCと同じくONODERA GROUPが所有するポルトガル2部オリヴェイレンセで評価を高めると、かつて中島翔哉も所属した強豪ポルトに引き抜かれることになった。その永田は、ポルトのBチームでデビューを飾った。11日に行われたポルトガル2部リーグの開幕戦フェイレンセ戦に途中出場し、30分ほどプレー。試合はスコ