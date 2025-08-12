１０００万円以上をだまし取られた札幌市の女性が被害の実態を語りました。女性にはある日突然、「犬は何匹飼っていますか」と親し気なメッセージが送られてきたといいます。北海道内で相次ぐ詐欺の手口を取材しました。 （被害にあった女性）「私が話していた人が詐欺師だと言われたときは、楽しく会話をしていたときがあったのでショックでしたね」被害額は１０００万円以上。投資詐欺の被害にあった札幌市に住む５０代