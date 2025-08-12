北海道内の特殊詐欺による被害額は、７月末までですでにおよそ１１億５０００万円と、過去最悪のペースとなっています。中でも２０２５年に増えているのが、警察官を名乗って「あなたに逮捕状が出ている」などとウソをつき、金をだまし取ろうとする詐欺です。警察は、警察官が現金を預かることは絶対にないとして注意を呼びかけています。