「韓流」は日本に定着している。古くは歌手のケイ・ウンスク。古すぎるか。では、仕切り直して......。古くはヨン様ことペ・ヨンジュン、『愛の不時着』で人気が沸騰したソン・イェジン、ガールズグループの少女時代、KARAなどが日本でも大成功を収めている。直近ではボーイズグループのBTSだ。ちなみに筆者は彼らメンバーの顔と名前は一致しない。しかし、韓国スポーツ界を代表するあの男なら知っている。ソン・フンミン（