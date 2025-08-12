東京ヴェルディ・アカデミーの実態〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第13回）番外編：小笠原資暁ユース監督インタビュー（中編）Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。その育成の秘密に迫る同連載、今回も前回に続いてユースチームを率いる小笠原資暁監督のインタビューをお送りする――。今季から東京ヴェルディユースの指揮を執っている小笠原資暁監督photo by San