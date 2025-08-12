アメリカとロシアの首脳会談に先立ち、フランス政府などは、ヨーロッパ各国とアメリカ、ウクライナの首脳によるオンライン会合を13日に開催すると発表しました。13日のオンライン会合はフランス、イギリス、ドイツの首脳が呼びかけたもので、アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領も参加する予定です。会合では、ロシアに圧力をかけるための選択肢や、和平交渉、領土問題などが議題になるということです。停戦