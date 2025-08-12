優れた学力だけでなく、社会で活躍する卒業生の多さでも注目されている滋賀県の進学校。公立ですごいと思う高校といえばどこを思い浮かべますか？All About ニュース編集部では、2025年7月2〜15日の期間、全国20〜60代の男女142人を対象に、「関西地方の公立進学校」に関するアンケートを実施しました。その中から、「出身と聞いてすごいと思う滋賀の公立進学校」ランキングの結果をご紹介します。※本調査は全国142人を対象に実施