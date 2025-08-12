女優・吉岡里帆（32）が11日に放送されたフジテレビ「爆笑レッドカーペット」（後6・30）に出演。人気お笑いコンビのコラボにほっこりする場面があった。2007年から14年まで同局で放送されたお笑い番組が11年ぶりに復活。今回は60組が出演し、1分間でネタを披露する。その中で「コラボカーペット」としてお笑いコンビ「アンガールズ」と「阿佐ヶ谷姉妹」がコラボネタを披露した。このネタにパネラーたちは「満点大笑」だった