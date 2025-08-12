◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。８月は全９試合で安打を記録し、３戦連続マルチ安打＆２戦連発中。今季４度目の３戦連発がかかる。この日は山本由伸投手（２６）が今季１１勝目をかけて先発マウンドに上がる。大谷は１０日（同１