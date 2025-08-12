絶対に勝つ――、そんな強い気持ちがあふれた一手だった。将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」予選Bリーグ2位決定戦、チーム天彦 対 チーム永瀬が8月9日に放送された。本試合で2度目のリーダー対決となった第5局では、黒星先行となったチーム永瀬の永瀬拓矢九段（32）が逆転を生む一手から執念の勝利。△7八角の瞬間には、聞き手を務めた伊藤沙恵女流四段（31）からは「うわっ！すごい手が…」の声が上がっていた。【