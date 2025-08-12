奥寺氏が釜本さんから学んだこと「後継者にはなれなかったね」日本人欧州プロ第1号の奥寺康彦氏（73）が、亡くなった釜本邦茂さんへの恩を明かした。19歳で初めて日本代表入りし、遠征で同室になったのが釜本さん。「ストライカーとしての教えが、後のサッカー人生に生きたし、ドイツ移籍にもつながった」と感謝した。場所はマレーシア、当時毎年日本代表が参加していたムルデカ大会の遠征だった。「当時監督だった二宮（寛）