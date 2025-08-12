◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽２回戦高川学園８―５未来富山（１１日・甲子園）おかしい。こんなはずじゃない。最速１４５キロを誇る未来富山のプロ注目左腕・江藤蓮（３年）が初戦で散った。６回途中を１１安打８失点と打ち返された。「甲子園という舞台でエースとして投げさせていただいたが、全国で力が通用しないと痛感した。まだまだだなと感じました」。潔く敗戦を認めた。涙はなかった。本調子とはほ