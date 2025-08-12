ＮＥＸＣＯ西日本によると、12日午前7時31分に中国道の小郡ＩＣー山口ＩＣ間の上下線、山陽道の山口ＪＣＴー山口南ＩＣ間の上下線の通行止めが解除されました。大雨の影響で中国道は10日午後0時30分ごろから、山陽道は11日午前8時20分ごろから通行止めが続いていました。