ハチミツとサケが好きって本当？クマの意外なグルメ事情 美味しいサケを見極めて食べる クマの好物がハチミツとサケ。 それは事実ですが、好きだからといって、がむしゃらに同じものばかりを食べているわけではありません。 好物を口にするにしても、そこには本能に加え、選択や学習という意外に知的なメカニズムが隠されています。 ハチミツは、マレーグマにとって貴重な糖分 補給の手段です。ハチの巣を見つけると鋭い