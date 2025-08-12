12日午前7時前の博多駅から中継です。須田さん。■須田健太郎アナウンサーきのうは、ほとんど表示がなかった在来線の行き先は、きょうは多く映し出されています。通勤通学のかたが増えてきました。ただ、きのうと違うのは、みどりの窓口にできていた長い列はないです。切符の販売機にも、この時間は行列はありません。午前6時45分時点の、最新の運行状況です。JR鹿児島線は、門司港と荒尾の間で本数を減らして運行しています