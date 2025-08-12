NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3404.70（-86.60-2.48%） 金１２月限は反落。時間外取引では、米政権がスイスからの金輸入に関税はかからないとしたことを受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、ドル高を受けて売り優勢となった。日中取引では、１２日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えてドル高に振れたことを受けて軟調となった。 MINKABU PRESS