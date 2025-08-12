NY株式11日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均43975.09（-200.52-0.45%） S＆P5006373.45（-16.00-0.25%） ナスダック21385.41（-64.61-0.30%） CME日経平均先物42320（大証終比：+500+1.18%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも反落。市場は明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）と木曜日の生産者物価指数（ＰＰＩ）に注目していた。９月ＦＯＭＣに向けた見通しを形成