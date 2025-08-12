米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29） 米2年債 3.766（+0.004） 米10年債4.279（-0.004） 米30年債4.848（-0.001） 期待インフレ率2.400（+0.004） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは小幅に低下。主要なイベントもない中、明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を控えて様子見気分が広がった。 一部からは「市場はデータ依存型のＦＲＢが二大責務に縛ら