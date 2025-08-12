NY原油先物9月限（WTI）（終値） 1バレル＝63.96（+0.08+0.13%） 今週末１５日のトランプ米大統領とロシアのプーチン大統領のアラスカ会談を控えて、先週にかけての下げが一服した。先週末８日を期限として、ウクライナ戦争を止めようとしないロシアに対して米国は追加制裁を警告していたものの、トランプ米大統領は対応についてプーチン大統領次第であると発言し、制裁発動を見送った。トランプ米大統領はプ&