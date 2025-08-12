【豪州】 中銀政策金利（8月）13:30 予想3.6%前回3.85%（豪中銀政策金利) 【英国】 ILO失業率（6月）15:00 予想N/A前回4.7%（ILO失業率) 雇用統計（7月）15:00 予想N/A前回4.5%（失業率) 予想N/A前回2.59万件（失業保険申請件数) 【ユーロ圏】 ドイツZEW景況感指数（8月）18:00 予想42.6前回52.7（ZEW景況感指数) 【南アフリカ】 雇用統計（2025年 第2四半期）18:30