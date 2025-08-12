気象台は、午前7時36分に、大雨警報（土砂災害）を松江市、出雲市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・松江市、出雲市に発表 12日07:36時点東部、西部では、12日夕方まで土砂災害に警戒してください。隠岐では、12日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□大雨警報【発表】・土砂災害12日夕方にかけて警戒・浸水3時間最大雨量45mm■出雲市□大雨警報【発表