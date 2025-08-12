アメリカのCNBCテレビは11日、トランプ政権による中国への追加関税の一時停止措置が90日延期されたと報じました。アメリカと中国の関税停止期限が12日に迫る中、CNBCは11日、トランプ大統領が中国への追加関税の一時停止措置を90日延期する大統領令に署名したと報じました。日付が変わる数時間前に24％分の関税復活が回避された形です。アメリカと中国は7月のスウェーデンでの閣僚級協議で追加関税の一時停止を90日間延長する方向