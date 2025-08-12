知られざる「シベリア“民間人”抑留者」の悲劇2025年はソ連が対日参戦し満州国との国境を超えてから80年目の節目に当たる。1945年8月9日に始まった侵攻で日本統治下の南樺太はソ連に占領され、そこで普通の暮らしを営んでいた人々は突如シベリアへと抑留された――。1946〜48年にかけて南樺太で、様々な理由からソ連軍に突然逮捕され、囚人としてシベリアのラーゲリに連行された人々は、過酷な労働を強いられた末に刑期があけても